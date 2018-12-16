(Görüntülü) Kayserispor - Akhisarspor maçının ardından

KAYSERİ, (DHA) -















KAYSERİSPOR\'un Akhisaspor\'u 1 - 0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.







Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, \"Kayserispor\'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Sahada iyi bir mücadele vardı. İki takımın da puana ihtiyacı vardı. Gyan güzel bir gol attı. 1-2 sezon Kayserispor\'da verimsiz zaman geçirdi ama golünü attı\" dedi.







Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, \"Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Akhisar kendini geliştiren bir takım. Aldığımız iki maç bize motivasyon sağlayacak bir adım. Yapmamız gereken çok iş var. Türk takımlarının ekonomik olarak yaşadığı kriz oyunculara da yansıyor. Şehrin birinci derece birleşmeye ihtiyacı var. Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip söz sahibi olmak istiyoruz. Bizim bu takımı geliştirmemiz lazım. İniş ve çıkış yaşamadan futbolda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çok çalışıp inşallah istediğimiz yere geleceğiz\" şeklinde konuştu.