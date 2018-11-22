(Görüntülü) Kayserili gençler, Afife teyzeyi ziyaret ederek, 'Sefiller'i' tartıştı

Samed Aydın SUN KAYSERİ, DHA KAYSERİ\'de kitapsever Afife Küçükbenli\'yi (62), Kayseri Gençlik Merkezi üyesi gençler ziyaret etti. Okuduğu kitaplar üzerine konuşacak kimse bulamadığını söyleyen Küçükbenli, gençlerle Victor Hugo\'nun Sefiller adlı eserini tartıştı.Kayseri\'de şehir hayatından sıkılan Afife Küçükbenli, 15 yıl önce Yahyalı ilçesine bağlı Seki Dağı\'nda bir mahallede yaşamaya başladı. Küçükbenli, burada bol bol kitap okuma fırsatı buldu. Okuma tutkusuyla sosyal medyada da tanınan Afife Küçükbenli, çocukluğunda köy ve ev işlerinde annesine yardım etmesi gerektiği için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemediğini söyledi. Bir televizyondaki belgeselle ekrana çıkan ve kitap okuma sevgisi tüm Türkiye\'de takdir toplayan Küçükbenli, programda kitapları çok sevdiğini belirterek, En büyük sıkıntım okuduğum kitapları tartışacak kişiler bulamamak diye konuştu. Afife Küçükbenli\'nin bu sitemi sonrası harekete geçen Kayseri Gençlik Merkezi üyesi bir grup, kent merkezinden Yahyalı ilçesine giderek Küçükbenli\'yi ziyaret etti. Ziyarete, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız ve İlçe Spor Müdürü Serhat Tarlacı da katıldı. Afife Küçükbenli, gençlerle Victor Hugo\'nun Sefiller adlı eserini tartıştı. Küçükbenli\'nin okuduğu kitaplar üzerine tartışacak kişi bulamadığını söylediği için duygulandıklarını ifade eden Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, 20 dakikalık okuma etkinliği yaptık. Ardından da farkındalık amacıyla okuduğumuz Victor Hugo\'nun Sefiller kitabını, Afife teyze ile tartışarak, tahlil yaptık. Sıcak kanlı bir misafirperverlik gösterdi dedi. Okuma sevgisinin önemine vurgu yapan ve gençlere önerilerde bulunan Afife Küçükbenli ise Okuma insanı geliştirir. Okumak için üniversite ya da lise mezunu olmaya gerek yok. Sadece okumayı sevmek yeterlidir. Gün içinde teknoloji bağımlısı değil, kitap bağımlısı olmak, insanın ufkunu açıyor. Onu başka dünyalara götürüyor. Okumayı sevmek insanı sevmektir ifadelerini kullandı. Ziyaret, günün anısına, \'Bir Değirmendir Bu Dünya, Doğu ile Batı Arasında İslam, Bu Ülke ve Ruhun Dirilişi\' adlı kitaplardan oluşan seçkinin, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız tarafından Afife Küçükbenli\'ye hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.