(Görüntülü) Kayseri'den, Suriyelilere 9 TIR yardım

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KAYSERİ Müftülüğü tarafından Suriyelilere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 9 TIR gıda ve giysi yardımı Kilis\'e ulaştı. Yardımların Suriye\'ye gönderilmesi öncesi konuşan Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kayseri\'den gelen din görevlilerine teşekkür etti.

Kış mevsiminin gelişiyle birlikte savaş mağduru Suriyelilerin büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Şahin, Kayseri\'den 9 TIR yardım malzemesi ilimize ulaştı. Yardım malzemelerinin büyük bir kısmı yiyecek malzemeleri, bir kısmı ise giyecek malzemesi. Tabi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte giyecek malzemelerine de ihtiyacımız var. Sınırın ötesinde yardıma ihtiyaç duyan pek çok kardeşimiz var dedi.