(Görüntülü) Kayseri'de, rafting heyecanı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesindeki Zamantı Irmağı, rafting tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Adrenalin tutkunları, kişi başı 85 TL karşılığında, rehberler eşliğinde ırmakta rafting heyecanı yaşıyor. ​Yahyalı ilçesinden geçen Zamantı Irmağı\'nda milli rafting parkuru yer alıyor. Irmak, uzunluğu, su debisi, kanyonlarının yanı sıra, profesyonel ve amatör raftingcilerin kullanabileceği parkurlarıyla son aylarda yoğun ilgi görüyor. Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği ile Yahyalı Belediyesi işbirliği yaparak, bölgeyi rafting ile tanıtmayı amaçlıyor. Bölgenin bu spor için önemli bir yapıya sahip olmasına rağmen tanıtımda bazı sıkıntıların olduğunu belirten Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Arama Kurtarma Birim Sorumlusu Deniz Temel (40), belediye ile bölgeyi turizme kazandırmanın yollarını aradıklarını söyledi. Raftingin son yıllarda ilgi gören bir spor olduğunu belirten Temel, “Yahyalı Belediyesi ile işbirliği yapıp, bir erkek ve bir kadın rafting takımı da kurduk. Bu 17-18 yaş aralığında gençlerin yer aldığı ve 5’er kişiden oluşan takımlarla şimdi ülkemizde düzenlenen yarışmalara da katılıyoruz. Amacımız Kayseri’de var olan bu güzelliği insanlara göstermek ve bölgedeki turizmi canlandırmak, aynı zamanda bu alanda sporcular yetiştirmek” diye konuştu. ‘TOPLAM 7 KİLOMETRE PARKURUMUZ VAR VE 2 SAAT SÜRÜYOR’ Raftingi merak eden bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlara özel projeleri de hayata geçirdiklerini kaydeden Deniz Temel, vatandaşların kendilerine başvurması halinde rehberler eşliğinde rafting heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Temel, şunları söyledi: “Hafta sonları vatandaşlara özel rafting turu düzenliyoruz. Toplam 7 kilometre parkurumuz var ve 2 saat sürüyor. Bot, kürek, kask gibi güvenlik malzemelerini biz veriyoruz. Daha sonra hazırlıklar tamamlandıktan sonra rehberler eşliğinde isteyenler bu heyecanı yaşıyor. Rafting, adrenalin tutkunu olan herkesi etkileyen bir spor. Son zamanlarda Kayseri’de de rağbet görmeye başladı. Su ile yapılan mücadeleyi zevkli hale getiren bu spor, Kayseri’de de yapılabiliyor. Bu spor ülkemizde daha çok Antalya, Düzce, Karadeniz gibi yerlerde yapılıyor, ama Kayseri de eğer gerekli ilgi gösterilirse, bu konuda iddialı şehirler arasında olabilir. Çünkü Zamantı Irmağı bu konuda muhteşem bir yapıya sahip. Biz rafting yapmak isteyen vatandaşları hafta sonları bu güzelliği, heyecanı, coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz. Kapuzbaşı Şelalelerine 20 kilometre önce, yani Değirmenocağı’ndan başlıyor rafting parkurumuz ve Gelintülü Şelalesi’nde sona eriyor. Bu 2 saatlik zaman dilimini kapsıyor. Şu an çok yoğun ilgi var. gelip bu heyecanı yaşayanlar bırakamıyor ve aynı zamanda çevrelerine de anlattıkları için talep artıyor. Çevre illerden de gelenler olmaya başladı.\" Temel, hafta sonları 09.00 ile 14.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verdiklerini ve kişi başı ücretin 85 TL olduğunu söyledi.