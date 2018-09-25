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(Görüntülü) Kayseri'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı

25 Eylül 2018 18:37

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. Kayseri- Sivas karayolunun 55\'inci kilometresinde meydana gelen kazada, mevsimlik işçi Ahmet Kargın (23) yönetimindeki 63 E 5593 plakalı otomobil, Gemerek ilçesinden Bünyan ilçesine seyir halindeyken tali yoldan çıktığı öne sürülen 58 RB 601 plakalı Feyzullah Demiral yönetiminde kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan Yılmaz Kargın (18) hayatını kaybetti, sürücü ve Feride (20), Halise (16), Fatma (25) ve İbrahim Kargın (55) ağır yaralandı. Olay yerine gönderilen ambulanslarla yaralıları hastaneye götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz Kargın\'ın cansız bedeni ise Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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