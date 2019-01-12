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(Görüntülü) Kayseri'de mobilyacılar sitesinde yangın

  Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, yan tarafında bulunan ve ahşap malzemeyle dolu olan hangara sıçradı

12 Ocak 2019 20:29

 

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Mobilyacılar Sitesi\'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, yan tarafında bulunan ve ahşap malzemeyle dolu olan hangara sıçradı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi, Oymaağaç Mahallesi\'nde Mobilyacılar Sitesi\'nde bulunan fabrikada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yanda bulunan içi ahşap dolu hangara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, hem yerden hem de merdivenli araçla pencerelerden alevlere su sıktı. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba harcarken, 15 itfaiye aracının katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

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