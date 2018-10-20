(Görüntülü) Kayseri'de Hocalı Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşılmalı Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- Kayseri\'de Hocalı Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Anıtın açılışına Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonundan milletvekilleri, Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, ilçe belediye başkanları ve Kayseri protokolünden yetkililer katıldı. Talas ilçesi Kerkük Bulvarı\'ndaki Hocalı Parkı\'nda yaptırılan siyah mermer kaide üzerine bronzdan Azeri bir kadının Ermeniler tarafından katledilen kucağındaki çocuğu tasvir eden anıtın açılışında konuşan Rusya Devlet Duması Temsilcisi ve Politik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Ramin Gasımov, Hocalı katliamını yapanların en ağır cezalara çarptırılmalarını istedi. Gasımov, \"Hocalı Şehitler Anıtı\'nın açılışına katılmaktan mutluyuz. Bu etkinliğine çok saygın bir heyetle katılıyoruz. Ben Rus Sovyet Okulu öğrencisiyim. Babam, büyükdedem 2\'nci Dünya Savaşı\'nda mücadele ettiler. Azeriler tarih boyunca hep barış içinde yaşadılar. Kendilerine ait topraklarda yaşadılar. Günün birinde yaşanan bu facia hepimizi çok üzdü. Faşistçe bu saldırıyı dünya kamuoyu unutmasın. Hocalı katliamının tanıklarıyla görüştüğümüzde de yakından dinleyip bu faciayı teessürle öğrendik. Hiç kimse bu korkunç manzaraları asla duymak istemez. Devlet Başkanımız Putin\'in dediği gibi bu katliam yapanların yanına kar kalmaz. Putin neofaşizme müsaade etmeyecektir. Bugün burada hepimiz birlikteyiz. Hocalı katliamının acısı için buradayız\" diyerek katılımcıları 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da, Karabağ\'ın sadece Azerbaycan\'ın değil, tüm şerefli ve onurlu insanların kanayan yarası olduğuna vurgu yaptı. Ayrım, \"Bu katliamı daha doğrusu soykırımı herkesin gözü önünde işlenen bu cinayetlere tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Ermenistan\'a şimdi düşen görev Karadağ sorununu sulh yoluyla çözmektir \"dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov da, Azerbaycan ve Rus milletvekilleriyle birlikte anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Allah büyük gardaş Türkiye\'yi var eylesin. Böyle bir faciayı kimsenin başına getirmesin. Hocalı\'da insanları arkadan vurdular. Kanlı faciayı yeniden anlatarak sizleri çok üzmek istemiyorum ama bu tarihe düşen en kanlı faciadır. Hocalı katliamı, soykırım sözünün tam anlamıdır. Maalesef faciayı yapanlar Ermenistan devletinin bugün yönetimindedir. Hatta Birleşmiş Milletler\'deki komisyonlarda bile bunlardan yani günahsızların kanını dökenlerden hala var. Biz Ermeni halkına düşmanlık yapmak istemiyoruz. Kafkaslarda dost yaşamak istiyoruz. Hocalı soykırımıyla Ermenilerin içindeki bu canileri teşhir etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.