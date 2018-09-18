(Görüntülü) Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, DEAŞ terör örgütünün sözde Sincar askeri emiri ve ağır silahçısısı olduğu öne sürülen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi (47) ile DEAŞ adına Telafer\'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen oğlu Mehdi Kurdi (18), polis tarafından gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon yaptığı. Operasyonda Irak\'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve örgüt içinde ağır silahçısı (havancı) olarak görev yaptığı iddia edilen Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer\'de savaştığı öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi yakalandı. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların 1 yıl önce Türkiye\'ye kaçak olarak girdikleri, Esentepe Mahallesi\'ndeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda topladıkları öğrenilirken, 1 hafta süren takip sonucu yakalandıkları kaydedildi. Baba-oğul şüpheliler adli tabipliğe götürülerek, parmak izleri alındı.