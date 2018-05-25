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(Görüntülü) Kayseri'de davulcular, Ramazan'da umduğunu bulamadı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, işyerinde 34 yıldır davul kiralama ve satışı yapan Naki Özkan (58), bu yıl Ramazan ayında bekledikleri ilginin gerçekleşmediğini söyledi

25 Mayıs 2018 14:48

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, işyerinde 34 yıldır davul kiralama ve satışı yapan Naki Özkan (58), bu yıl Ramazan ayında bekledikleri ilginin gerçekleşmediğini söyledi.

Kayseri\'de işyerinde davul kiralama ve satışı yapan Naki Özkan, bu Ramazan ayında işlerinin kötü gittiğini belirtti. Özkan, geçen Ramazan aylarında 100\'e yakın davul kiralama ve satışı yaptıklarını kaydederek, bu yıl sadece 8 davulu kiraya verdiklerini bildirdi. Naki Özkan, \"Bu yıl Ramazan ayı için yaptığımız davullar da elimizde kaldı. Neden davul alınmadığını anlayamadık. Artık mahallelerde davul mu çalınmıyor? Yoksa geçen yılın davullarını mı kullanıyorlar bilemiyoruz. Biz, davulları 200 TL\'ye kiralıyoruz. Satışını da 300 TL\'ye yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.
 

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