(Görüntülü) Kayseri'de akıllı eşek 'Keko' verilen komutları yerine getiriyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Veteriner Hakimleri Odası Başkanı Akgün Ergül\'ün \'Keko\' adını verdiği eşek, görenlerin dikkatini çekiyor. \'Keko\' sahibinin komutlarına uyarak, hareket ediyor, işlere yardımcı oluyor. Merkez Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi\'ndeki çiftliğinde hayvancılık işiyle uğraşan Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül\'ün yavruyken sahiplendiği ve \'Keko\' ismi verilen eşek, görenlerin dikkatini çekiyor. Çiftlikte diğer hayvanlara saman taşıma işini yapan \'Keko\', sahibinin \'gel, git, dur\' komutlarını anında yerine getiriyor. Çiftliğin neşe kaynağı eşeği yavruyken sahiplendiğini dile getiren Akgün Ergül, \"Yavruyken bulduk. Çocukların elinde hasta bir vaziyetteydi. Bakımlarını yaptık. Şimdi bağlandık Keko\'ya. İsmini de eskiden çiftlikte çalışan çobanımız koydu ve öyle kaldı. Çiftliğimizin bir ferdi ve bize yardımcı oluyor. Biz de onun her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Çok güzel bir hayvan, çok seviyoruz. Çocuklar da seviyor, hafta sonlar birlikte oynuyorlar. Güzel bir can. Diğer canlıları sevmeyen insanları da sevmez. Ailemizi bir ferdi oldu Keko\" dedi. \'HAYVANLARA YEM TAŞIMA İŞİ YAPIYOR, 2 SEFER YAPIP DİNLENMEYE GEÇİYOR\' Keko’nun çiftlikte diğer hayvanlara yem verme işinde kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Ergül, \"Burada bakımını üstlendik. O da bize yardımcı oluyor. Yem, saman getiriyor, diğer hayvanlar için. Ağır bir yükü yok. Günde iki kere çalışır, daha sonra serbest. Çiftlik içinde de kafasına göre yer, içer, gezer ve bizle birlikte yaşar\" diye konuştu. \'ZAMAN İÇİNDE SEVGİYLE YAKLAŞINCA KOMUTLARI ANLAMAYA BAŞLADI\' Keko\'nun zaman içinde verdikleri komutları da almaya başladığını ifade eden Oda Başkanı Akgün Ergül, şunları söyledi, \"Normalde at, eşek gibi hayvanlar yularları ile birlikte kontrol edilir ve komutları ona göre alırlar. Ancak Keko artık sözle komutları almaya başladı. Zaman içinde biz \'Geri gel\', \'Git oğlum, git canım\' diye komutlar vermeye başladık ve o da bu komutları tekrarlayınca kendiliğinden hareket etmeye başladı. Bazı komutları anlıyor. Sürekli konutu tekrarladığımız da o da bunu artık fark edip uygulamaya başladı. Sevgiyle yaklaşıp komutları iletince de bir müddet sonra anlar hale geldi. Şimdi geri dön dediğimizde dönüyor. Dur dediğimizde durması gereken yerde duruyor. Daha önce yularla yönlendirdiğimiz de zor hareket ettiriyordu. Şimdi kendiliğinden komuta göre hareket ediyor. Biz Keko’yu çok seviyoruz. Komutları daha da ilerletmek için çalışmaları da yapıyoruz.\"