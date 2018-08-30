(Görüntülü) Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı (Yeniden)

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalarda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi\'nde öğrenim gören Ugandalı Abdülkerim, \'Efe\' \'kostümü ile zeybek oynadı.







Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlamalara Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kısa süre önce Kayseri 1\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'na atanan Tuğgeneral Ersin Altay ve protokol üyeleri katıldı. Kutlamalarda, Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı\'na konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Kayseri Valiliği\'nde tebrikler kabul edildi. Cumhuriyet Meydanı\'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi geçidi yapıldı.







Kutlamalarda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3\'ncü sınıf öğrencisi Abdülkerim Hudaa, geleneksel Efe kostümü giyerek zeybek oynadı. Türk kültürünü yakından tanımak için arkadaşı sayesinde halk oyunları ekibine katıldığını ifade eden Abdülkerim, \"Bu kültürü ilerleyen dönemde ülkeme de götürmek istiyorum. Türkiye\'nin milli bayramında yer almak benim için mutluluk verici. 8 gün boyunca oyunlara katılmak için prova yaptım\" dedi.