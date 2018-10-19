(Görüntülü) Kayseri'de 170 firma mobilya satışında yüzde 10 indirim yaptı

Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Mobilyacılar Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu, enflasyona karşı topyekün mücadeleye destek vermek amacıyla kendi bünyelerinde bulunan 170 firmayla, perakende satışlarda yüzde 10 indirim uygulamaya başladıklarını duyurdu. Birçok sektörde fiyatların önce yükseltildiğini sonra da indirim yapılmış gibi gösterildiğini ifade eden Sabuncu kampanya ile ilgili şunları söyledi: \"Bazı toptancılar zaten mobilyayı bizden indirimli alıyor. Şimdi bir de yüzde 10\'luk indirim isteyenler var. KAYMOS üyeleri olarak mobilya fiyatlarında önce artış sonra indirim yapmıyoruz. Bizimki gerçek indirim\'\' dedi. PERAKENDE SATIŞLARDA ZAM UYGULANMADI KAYMOS üyeleri tarafından satışların Türk Lirası üzerinden gerçekleştirildiğini ve hammadde olarak ağaç, demir ve süngerdeki artışlara karşı, perakende satışlarda zam uygulamadıklarını belirten Sabuncu, \"Enflasyonla mücadeleye sektör olarak 3 ay boyuncu yüzde 10\'luk reel indirim yaparak destek olacağız. Bizim indirimimiz, hane halkına yani parekendeciye direkt yöneliktir. Yani birileri gibi önce bindir, sonra indir yapmıyoruz. Yüzde 10\'luk indirimi fırsat bilip, aldıkları indirim yetmezmiş gibi bu indirimi yapmamızı da bekleyen toptancılara teşekkür ederek, tepkimizi ortaya koyuyoruz\'\' dedi. Kayseri\'nin Türkiye mobilya üretiminin başkenti olduğunu, ülkenin mobilyasının yüzde 50\'sinin bu kentte üretildiğini, sektördeki firma ve fabrikaların yüzde 70\'nin bu şehirde bulunduğuna dikkati çeken KAYMOS Başkanı Sabuncu, \"Mobilyacının sesi gürdür. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yerli ve milli üretim deyip yolumuza devam ediyoruz. Ama, bizim sorunlarımıza kayıtsız kalınması karşısında sesimizin hiç çıkmayacağı sanılmasın. Örneğin mobilyada KDV\'nin düşürülmesini öncelikle istiyoruz. Bu olmadığı takdirde işçilik ücretlerimizle ilgili SGK nezdindeki ve stopajla ilgili sorunlarımız çözümlenmeli\'\' diye sözlerini tamamladı.