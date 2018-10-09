(Görüntülü) KAYSERİ MS HASTASI AKADEMİSYEN İLK POPÜLER KLİPİNİ ÇIKARDI

MS HASTASI AKADEMİSYEN İLK POPÜLER KLİPİNİ ÇIKARDI

İLKÖĞRENİMİ sırasında düzenlenen bir müzik yarışmasında, 1\'inci olduktan sonra müziğe ilgi duyan Multipl Skleroz (MS) hastası akademisyen Gülşah Tanrıöver (44), popüler ilk klipi olan \'Vurur Aşkı\' albümünü çıkardı.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi\'nde görevli doktor öğretim üyesi kadın akademisyenin klibinin prodüktörlüğünü ise ,23 yıllık öğretmen eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver (44) yaptı. Aksaray\'da ilköğretim okulunda okuduğu sırada düzenlenen bir müzik yarışmasında 1\'inci olan ve müziğe ilgi duyarak, akademisyenliğe kadar yükselen Gülşah Tanrıöver, popüler tarzda yapmış olduğu \'Vurur Aşkı\' adlı ilk klipini çıkardı. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı\'nda görevli doktor öğretim üyesi Gülşah Tanrıöver imzasıyla çıkan \'Vurur Aşkı\' adlı klip, Ümraniye Platoları\'nda çekimleri tamamlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu ve video paylaşım sitesi üzerinden 200 bin izlenme oranına ulaştı. Klibin yönetmenliğini Hasan Kuyucu, aranjörlüğünü Kaan Gökman, prodüktörlüğünü ise Ahmet Ulvar Tanrıöver yaptı. 5 yaşında şarkı söylemeye başladığını ifade eden Gülşah Tanrıöver, İlkokulda bir ses yarışmasında birincisi oldum. Yarışmadan sonra müziğe daha çok ilgi duymaya başladım. O dönemde, güzel sanatlar lisesi olmadığı için lisans eğitimime kadar müzik eğitimi alamadım. Lisans eğitimine, o dönemdeki adıyla Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı\'nda başladım. 4 yıl süren lisans eğitimini tamamladıktan sonra da, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi\'nde göreve başladım dedi.

23 yıldır şiir ve şarkı sözü yazdığını da belirten Tanrıöver, 1995 senesinden itibaren şiir ve şarkı yazıyordum. Uzun yıllar geçtiği için olgunlaşma süreci oldu. 2015\'te doktora mı bitirdim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi\'nde doktor öğretim üyesi olarak atandım. Deneyimlerimi, insanlarla paylaşmak istedim ve \'Vurur Aşkı\' klipini çıkardım. Akademik hayatımız devam ettiği için çeşitli korolarda şef olarak görev yapıp, yeni müzisyenlerin yetişmesinde rol oynadım. Şarkı söyleme aşkı hiç bir zaman içimden gitmedi. İnsanlara şarkı söylemek istedik. Klibim bu yüzden çıktı ifadelerini kullandı.

\'MS BANA HAYATI ÖĞRETTİ\'

\'Vurur Aşkı\' klibinin prodüktörü ve aynı zamanda 23 yıllık müzik ögretmeni eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver\'in her zaman desteğini hissettiğini dile getiren akademisyen GülşahTanrıöver, Eşimle 1995 yılında tanıştım. Bana çok yardımcı oldu. Hep inandı. Prodüktörlüğümü yaptı. Her zaman yanımda oldu dedi. MS ile 17 yaşında tanıştığını da ifade eden Gülşah Tanrıöver,Birlikte yaşamak zorunda olduğum ve çeşitli sıkıntılı dönemlerimin olduğu bir dönem oldu. MS ile yaşamaya başladım.Müzik hayata hep tutunmamı sağladı. Uzun yıllar, sabrı, umudu kısacası hayatımdaki her şeyi MS bana öğretti. Hastalığıma rağmen, kendimi hayata hep umutla ve eşimle mutlu olmaya adadım. Sıkıntıları, hep güzellikle ve müzikle yenmeye çalıştım diye konuştu.

\'HAYATTA MUTLU OLMAK İÇİN DÜŞLEMEK VE UMUTLU OLMAK GEREKİYOR\'

MS hastalarına umutlarını hiç bir zaman yitirmemeleri önerisinde bulunan Tanrıöver, sözlerini Benimle aynı kaderi paylaşan hastalar, hayattan asla umudunu kesmesinler. Hedeflerine ulaşmak için ümitlerini kaybetmesinler. Hayatta mutlu olmak için, düşlemek ve umutlu olmak gerekiyor. Bunu sadece MS hastalarına değil herkese tavsiye ediyorum. Hayata hep umutlu baksınlar. Hayal etmek ve hedef koymak çok önemli. Müzik ve başarı benim için her zaman bir hedefti. Senelerce bu hastalıkla birlikte çalışmalar yaptım. Çok zor oldu. Normalde bir insanın 1 günde yapması gereken şeyi 10 günde yaptım ama başardım sözlerine yer verdi. Hedeflerinden de bahseden Gülşah Tanrıöver, Albümümüz ile farklı kitlelere ulaştık. \'Vurur Aşkı\'nın 3 versiyonu var. Akustik, normal ve remix versiyonu olarak yayında. Güzel bir çalışma oldu. Albümü insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ses eğitimcisi olduğum için farklı tarzlarda da çalışmalar yapıyorum. Sevgililer günü için bir çalışmamız var. Sevenlerimizin karşısına başka tarzda eserlerle de çıkmaya hazırlanıyoruz. Türk Halk Müziği ve Cazz gibi alanlarda sevenlerimizin beğenisine eserler sunacağız diyerek noktaladı.

Görüntü Dökümü

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- Gülşah Tanrıöver ile röportaj

- Gülşah Tanrıöver\'in eşi Ulvar Tanrıöver ile görüntü

- Piyano çalarken görüntü

- Şarkı söylerken görüntü

- Kendi klibini televizyonda izlerken görüntü

- Diğer genel- detay görüntüler

Haber -Kamera Samed Aydın SUNKAYSERİ(DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ ÖZEL

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(Tür: Yurt)

