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(Görüntülü) Kayseri merkezli 5 ilde kaçak içki operasyonu

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi, aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

27 Aralık 2018 17:22

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi, aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kayseri merkezli olarak Nevşehir, İstanbul, Kocaeli ve Niğde\'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili ambulans şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
 

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