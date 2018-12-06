(Görüntülü) Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı: "Daha iyi olacağız"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, sezonun 2’nci yarısında daha iyi olacaklarını belirtti. Ligde son olarak evinde Galatasaray\'a mağlup olan Kayseri Basketbol, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapılan son antrenmanda basın mensuplarına konuşan başantrenör Ayhan Avcı, “Galatasaray karşısında iyi mücadele ettik ama yenildik. Ligin 7 ve 8’inci haftasında ritim yakalayacağımızı biliyorduk. Galatasaray maçında bir şanssızlık yaşadık. Play-Off’u bilmem ama, 2-3 haftaya kadar seri galibiyetler almaya başlayacağız. Takım içerisinde değişiklikler yapacağımızın onayını aldık. Ocak ayı itibariyle iki ya da üç oyuncumuz olacak. Ondan sonra daha iyi bir takım olacağız. Aralık ayında da kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız gerekiyor. İlk yarıyı 4-5 galibiyet ile tamamlarsak, ikinci yarıda daha çok galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Umudumu hiç kaybetmedim ve Galatasaray maçından sonra daha da umutlandım. Bu sezonun kötü bitmeyeceğinin sözünü verebilirim. Tabii önemli olan galibiyet serisine başlamamız gerekiyor” dedi. “TRANSFER LİSTESİNİ HAZIRLAMAYA BAŞLADIK” Sezona maddi sıkıntılarla başlayan Bellona Kayseri Basketbol, ligin devre arasında transfer yasağını kaldırarak sezonun 2’nci yarısına yeni isimlerle başlamayı hedefliyor. Transfer hakkında konuşan Avcı, “Transfer konusunda gerekli çalışmalar yapıldı, isimleri belirledik. Şuan için bu isimleri söyleyemem ama 1-2 hafta içinde belli olacak. Bunun dışında transfer yasağımız var, bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu kaldırıp, hukuksal olarak yolumuzu açmamız gerekiyor. Ön kötü ihtimalle Ocak ayı başında yeni takım haline geleceğiz. Kaliteli isimleri takımımız da göreceksiniz” diye konuştu. Kayseri Basketbol\'da çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Anna Marie Armstrong’tan başka eksik bulunmuyor. Ligde 7 hafta sonunda 8 puan toplayarak 12’nci sırada yer alan Kayseri takımı, 11 puan ile 5’inci sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak.