(Görüntülü) Kaynak işçisi, çilek serası kurup, 3 ayda 3 ton hasat yaptı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta Tarım İl Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) programından hibe alarak topraksız çilek serası kuran kaynak işçisi Sinan Savaş, 3 ayda 3 ton çilek üretti. Savaş, \"Artık sanayide çalışmayı düşünmüyorum\" dedi. Tokat Sanayi Sitesi\'ndeki bir kaynakçı dükkânında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Sinan Savaş(34), köylerine gelip projeler hakkında bilgi veren yetkililerin tavsiyesiyle Tarım İl Orman Müdürlüğü ve DOKAP kapsamındaki hibe programına başvurdu. Savaş\'ın başvurusu, yapılan incelemelerin ardından yüzde 100 hibe desteği ile onaylandı. Daha önce kendisinin de yaşadığı Bula Köyü\'nde bulunan 500 metrekarelik arazileri üzerine geçtiğimiz Temmuz ayında topraksız çilek üretimi için sera kurdu. Yaklaşık 59 bin TL\'ye mal olan serada ilk ekimi yapan Savaş, 3 ayda yaklaşık 3 ton çilek üreterek, satışını yaptı. \'SANAYİDE ÇALIŞMAKTAN DAHA KOLAY\' Seracılığa ağabeyi Sabri Savaş ile birlikte başladığını kaydeden Sinan Savaş, \"Ağabeyimle birlikte sanayide yıllarca işçi olarak çalıştık. İşçi olarak çalıştığımız için çok fazla gelirimiz de yoktu. Tarım İl Müdürlüğü\'nden köyümüze geldiler, seracılık hakkında bilgi verdiler. Bu projeyi bize sundular. \'Böyle bir proje düşünüyoruz\' dediler. Biz de ağabeyimle düşündük, yıllarca sanayide çalıştık. Ne kazandık, hiç bir şey kazanamadık. Yapalım, deneyelim oluyor mu olmuyor mu diyerek girdik bu işe. Tarım Müdürlüğü\'nün yardımıyla kurduk seramızı. Temmuz ayında seramız tamamlandı. Şu ana kadar 3 ton civarında verim aldık. Bu şekilde de devam ettiğimiz sürece değil sanayi işinde çalışmak, başka bir işe bakmayı düşünmüyorum. Devletimiz bize böyle bir imkan sunmuş, biz de kazanmaya başladık. Sebze yetiştirdiğimiz bir seramız daha var. Orayı da çilek serası yapmak istiyoruz. Sebzeden bir yılda alamadığım parayı, buradan 3 ayda aldım. Üç ay içerisindeki gelirimiz yaklaşık 30 bin civarında oldu. Bu da bizim yıllarca çalışıp kazanamadığımız miktar. Neden başka bir işle uğraşayım? İşçiliği yok. Sanayide çalışmaktan daha kolay\" dedi. \'DİĞER ÇİFTÇİLERİ DE TEŞVİK EDECEĞİZ\' Tokat\'ın 2016 yılının Eylül ayında Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) programına dahil edildiğini söyleyen Tarım İl ve Orman Müdürü Orhan Şahin de şunları kaydetti: \"Teknik elemanlarımız, bu konuda daha önceden deneyimleri olduğu için, Tokat\'ta hangi projelerin faydalı olacağı, hangi projelerin çiftçilere ekstra gelir getireceği konusunda projeler yaptı. Bunlardan bir tanesi de bizim çilek projemizdi. İçinde bulunduğumuz tesiste çiftçimizin çok istekliydi. Kendi serasında katlı olarak çilek tesisi kurma yönünde kendisini bilgilendirdik. Kendisi de çok istekli olduğu için arkadaşlarımız bu tesisi kurdu. Şu anda verime geçti. Kış boyunca da bu verimi devam edecek. Amacımız; yenilikleri çiftçiye göstermek, projenin esas amacı da bu. Yıl boyunca da arkadaşlarımız alınan ürünün ne kadar olduğunu takip edecek. Bunun sonucunda yöremizdeki çiftçilere, diğer genç müteşebbislere diyeceğiz ki; biz böyle bir proje uyguladık. Onları da teşvik edeceğiz. Arkadaşlarımızın ilk aldığı sonuçlara göre içerisinde bulunduğumuz sera 500 metrekare, dışarıda 500 metrekare alanda alınan ürünün 4-5 katı burada ürün alınacak. Bu da çiftçimizin gelirini kat kat artıracak bir proje. Bunların çeşitlerini çiftçilerimize anlatarak müteşebbisleri çoğaltıp kazançlarını artırmaya sağlayacağız.\"