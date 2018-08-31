(Görüntülü) Kaymakamdan törende bekleyen gaziler için yemek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu\'nun, Yenişehir\'deki törene katıldıktan sonra İnegöl\'e gelmesi nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören alanında 2 saat 15 dakika bekleyen gazilerin gönlünü almak için bugün yemek düzenlendi. Kaymakam Seyitoğlu, program değişikliğiyle ilgili bilgi verilmeyen Muharrip Gaziler Derneği üyelerinden gecikme nedeniyle özür diledi, \"Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bizim en yüce değerlerimizsiniz\" dedi. Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni, İnegöl ilçesinde dün geç başladı. Sabah 09.00\'da başlaması planlanan tören, İnegöl Kaymakamlığı\'na da vekalet eden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu\'nun, Yenişehir\'deki törene katılması nedeniyle saat 11.30\'a alındı. İnegöl\'deki tören, saat 11.15\'te Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu\'nun alana gelmesiyle başladı. Ancak, ilçedeki törenin geç başlayacağı İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyelerine bildirilmedi. Sabah 09.00\'da alana gelen gaziler de 2 saat 15 dakika törenin başlamasını beklemek zorunda kaldı. KAYMAKAMDAN GAZİLERE YEMEK İnegöl Kaymakamlığına da vekalet eden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, gazilerin gönlünü almak için bugün yemek düzenledi. Yemeğe, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Muharip Gazi Dernekleri Bursa Şube Başkanı Muzaffer Uyar, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ile gaziler katıldı. Yemeğin ardından konuşan Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, \"30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Kaymakam vekili olarak iki ilçeye bakıyorum. İki farklı saatle, iki ilçede programlara katıldık. Programın biraz eksik duyurulması neticesinde gazilerimiz biraz beklemek zorunda kaldılar. Bu düzenlemeyi arkadaşlarımız daha düzgün yapabilirlerdi. Gazilerimizi, şehitlerimizi unutmamamız gerektiğine inanıyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize sağlıklar diliyoruz. İstemeyerek de olsa gazilerimizin bekleme noktasında biraz beklediklerini görünce, çok üzüldük. İnşallah bugün gazilerimizin hem gönlünü almak hem de yapılan eksikliği tamamlamak adına buradayız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bizim en yüce değerlerimizsiniz. Sizlere sahip çıkmamız bizim için birinci görevdir\" dedi. Belediye Başkanı Alper Taban da \"Kimse böyle bir aksaklığın yaşanmasını arzu etmez. Gazilerimizin, onların ailelerinin, evlatlarının ve hiçbir ferdimizin zerresine zarar gelmesini istemeyiz. Bizler kamu idarecileriyiz. Şehrimizde her zaman huzur hâkim olsun, insanlar mutlu ve huzurlu şekilde hayatlarını idame ettirsinler isteriz. Öyle ya da böyle bir eksiklik yaşanmış ve gazilerimiz bir miktar beklemek zorunda kalmışlar. Yine Sayın Kaymakamımızın duyarlı davranışıyla bugün yine bir araya geldik\" diye konuştu. \'KIRGIN DEĞİLİZ\' Muharip Gazi Dernekleri Bursa Şube Başkanı Muzaffer Uyar ise \"Ufak bir iletişim hatasından gazilerimiz basınımızda habere konu olmuşlar. Kaymakamımızın şehit ve gazilere karşı ne kadar hassas bir yönetici olduğunu, Belediye Başkanımız da aynen öyle olduğunu biliyoruz. Bizim devletimize herhangi bir kırgınlığımız, dargınlığımız yoktur\" dedi. İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen de \"Biz hiçbir zaman kimseye kırgın değiliz. Tören günü arkadaşlarımız kahvaltı dahi yapmadan tören alanına geldiler. Programın 09.00\'da olduğunu bildiğimiz için geldik. Bir öğrendik ki program ileri saate alınmış. Ben de arkadaşlarımdan helallik aldım\" ifadelerini kullandı.