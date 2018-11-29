(Görüntülü) Kaybolan çocuk, 8.5 saat sonra bulundu

İbrahim EMÜL/ERZİN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Erzin İlçesinde, tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kızı Kısmet Sengurt, AFAD ve polis ekiplerince 8,5 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi. Hürriyet Mahallesi\'nde portakal bahçesinde işçi olarak çalışan Sengurt ailesi, dün saat 08.00 sıralarında kızları Kısmet\'in yanlarında olmadığını fark etti. Çevrede bir süre arama çalışması yapan ancak sonuç alamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polise destek için, jandarma ile Hatay, Adana ve Osmaniye\'den AFAD ekipleri de sevk edildi. Narenciye bahçesinde Kısmet\'i bulmak için bir dedektör köpek eşliğinde çalışma başlatan ekipler, çocuğu, saat 16.30 sularında kaybolduğu yere 2 kilometre uzaklıkta buldu. Küçük kızın bulunma anı ve polislerin sevinci ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürülen ve herhangi bir olumsuz durum teslim edilemeyen Kısmet Sengurt, daha sonra ailesine teslim edildi.