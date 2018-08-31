(Görüntülü) Kayalıklardan suya tehlikeli atlayış

Selda Hatun TAN KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, gençler Kerpe\'de bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden atlıyor. Gençlerin tehlikeli atlayışı su altı kameralarıyla görüntülendi. Kandıra\'da Kefken ve Kerpe bölgesindeki kayalıklarda tehlikeli olduğu için jandarmanın yasak koymasına rağmen gençler kayalardan atlamaya devam ediyor. Dalgaların aşındırması sonucu meydana gelen ve eşsiz güzelliğe sahip kayalıklara çıkan gençler kendilerini tehlikeye atıyor. Kerpe Kartal Kayalara çıkan gençler tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 20 metre yükseklikten kendilerini suya bırakıyor. Bazı gençler denize atlarken havada akrobatik hareketler yapıyor. Suyun altında kayalıklara çarpma ve kayalıklara tırmanırken düşme ihtimalleri olmasına rağmen gençler tehlikeye aldırmadan kayalıklardan denize atlamaya devam ediyor.