(Görüntülü) Kavşakta, öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta öğrenci servis minibüsüyle halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 11\'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.



Kaza, saat 07.30 sıralarında Yeni Gaziosmanpaşa kavşağında meydana geldi. Pınarlı ve Gaziosmanpaşa köylerinden aldığı öğrencileri kent merkezine taşıyan Musa Özer yönetimindeki 60 S 0028 servis minibüsü, Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada, sürücü Musa Özer ile araçtaki 11 öğrenci yaralandı.



Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.