(Görüntülü) Kavga ettiler, alkol etkisi geçince barıştılar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde alkollü İngiliz çift ile bir Türk, tekne turu gezisi sonrası sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga etti. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, alkolün etkisi geçtikten sonra şikayetlerinden vazgeçip özür dileyerek, polis merkezinden ayrıldı. Olay, dün (salı) saat 23.45 sıralarında, ilçenin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı\'nda meydana geldi. Körfez gezisinden akşam saatlerinde dönen İngiliz Daniel Bou (23) ve eşi Samantha Wood (28) ile Türk Ö.A. (32), teknede tartışmaya başladı. Tekne demir attıktan sonra inen İngiliz çift ile Ö.A. arasında sözlü tartışma parkta devam etti. Alkollü tarafların yüksek sesli tartışmasıyla parktaki aileler, oynayan çocuklarını alarak uzaklaştı. 30 metre mesafedeki Atatürk Caddesi yürüyüş yoluna kadar sözlü tartışan taraflar, tekme tokat kavgaya tutuştu. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak polis çağırdı. Yaralanan İngiliz çift için sağlık ekibi çağrıldı. Olaya müdahale eden polis ve sağlık ekipleri meraklı kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Gelen sağlık ekipleri, İngiliz çifti ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kavgaya karışan Ö.A. Çarşı Polis Merkezi\'ne kendi geldi. Ayakta tedavi edilen ve ciddi bir durumu olmadığı öğrenilen Daniel Bou\'un 251 ve Samantha Wood\'un 150 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Ö.A.\'nın 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çarşı Polis Merkezi\'ne getirilen İngiliz çift ve Ö.A.\'nın ifade vermesi için alkol etkisinin geçmesi için bekletildi. Alkol etkisi geçen turistler ile Ö.A. verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmayarak özür dileyip polis merkezinden ayrıldı.