(Görüntülü) Katı atıklar, kadın eliyle enerjiye dönüşüyor

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da kent geneli ve ilçelerde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla atık ayrıştırma tesisinde istihdam edilen 130 kadın; plastik, tıbbi atık ve kağıtları birbirinden ayrıştırıp enerjiye dönüştürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atık depolama tesisinde 13 ilçeden getirilen çöpler kadınlar tarafından ayrıştırılıp, günlük 30 bin konutun elektriğini karşılayabilecek enerjiye dönüştürülüyor. Yenice Mahallesinde 110 bin metrekare üzerinde kurulan tesiste, çöp depolama, istifleme, çöp ayrıştırma ve çöpten elektrik enerjisi üretme alanları bulunuyor. Kentteki 13 ilçeden kamyonlarla toplanarak tesise taşınan çöplerden ilk etapta, iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor. Borularla tesise aktarılan metan gazı ise enerjiye dönüştürülüyor. Günlük bin ton çöpün işlendiği tesiste ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılıyor. Çöplerin ayrıştırılmasıyla yaklaşık 30 bin konutun ihtiyacını karşılayacak enerji üretilen tesiste elde edilen gelirler ilçelere yatırım olarak dönüyor. Günlük bin ton çöpün ayrıştığı tesiste vardiyalı olarak çalışan 130 kadın; plastik, tıbbı artık ve kağıtları birbirinden ayrıştırıp bu çöplerin enerjiye dönüştürülmesini sağlıyor. Tesiste incelemede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 13 ilçeden toplanan çöplerin kentteki katı atık depolama sisteminde ayrıştırılarak burada enerjiye dönüştüğünü söyledi. Kadınların istihdamına yönelik belediye olarak büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları söyledi: \"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren çöp entegre tesisimizde 13 ilçemizden gelen bütün katı atıklar bu alanda toplanıyor. Öncelikle katı atıkların ayrıştırılması daha sonra depolaması gerçekleştiriliyor. Depolama alanında ayrıştırılan katı atıklar farklı işlemlerden geçirilerek ortaya çıkan gazdan elektrik üretiliyor. Daha sonra gazlardan arındırılmış çöpleri tekrar doğaya kazandırmak için geri dönüşümü işlemi gerçekleştiriliyor. Kurmuş olduğumuz bu entegre tesis ile birlikte katı atıkların tüm varlıkları kullanılmış oluyor. Şanlıurfa’dan toplanmış bu katı atıklar, kurmuş olduğumuz modern tesis ile tekrar milli servet olarak vatandaşlarımıza yansıyor. Türkiye medeniyet anlamında çöpünü ekonomiye kazandırarak, enerji üreten ve çöpünü geri dönüştüren bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Günlük bin ton katı atığın ayrıştırıldığı bu tesiste 4.2 megawatt enerji üretilirken, buda 30 bin haneye yetecek bir enerjiye dönüştürülüyor. Bu tesisimizde en çok kadın istihdamına önem verdik. Şu an tesisimizde 130’u kadın 300 kişi çalışıyor.\"