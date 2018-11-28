(Görüntülü) Kastamonu'da lise öğrencilerinin tartışması cinayetle sonuçlandı

Gürkan YILMAZ KASTAMONU (DHA)KASTAMONU?da iki lise öğrencisi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, Kastamonu Saraçlar Mahallesinde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10\'ncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.T. ile son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cihan Haylaz tartışmaya başladı. Tartışma sonrası belindeki ruhsatsız silahı çıkaran R.T. Cihan Haylaz\'a 4 el ateş etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cihan Haylaz kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli R.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.