(Görüntülü) Kastamonu'da devrilen TIR yandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hurda yüklü TIR, refüje çıkıp devrildikten sonra yandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Kastamonu-Karabük karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Ümit Kökoğlu yönetimindeki 37 BG 119 plakalı hurda yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Sürücü Ümit Kökoğlu\'nun yara almadan atlattığı kaza sonrası TIR alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, büyük hasar gören TIR\'ın kaldırılması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.