(Görüntülü) Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin, komşu Binen ile Ergin ailelerinden olduğu ve Yürekveren köyündeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği ortaya çıktı. Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında, Devrekani yolu Kırcalar mevkisinde meydana geldi. Daday ilçesinden Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden 6 kişinin bulunduğu, Enver Binen yönetimindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu merkezden Küre ilçesine giden Ali Erol\'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan Enver (58) ve eşi Kadriye Binen (53) ile kızları Sibel (17) ve Serenay Binen (15), Kezban Ergin (60) ile kızı Müzeyyen Ergin (19) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Daday ilçesine bağlı Ertaş köyünde yaşayan Binen ve Ergin ailelerinin komşu olduğu, bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi. Komşu ailelerin, merkez Yürekveren köyünde bulunan tanıdıklarının yanına giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi. SON FOTOĞRAFLARI Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban Ergin\'in, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. 6 kişinin cenazesinin, bugün ikindi vakti Kastamonu merkezdeki Candaroğlu Camii\'nde kılınacak namazın ardından Ertaş köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.