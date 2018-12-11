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(Görüntülü) Kaş'ta yağmur ve hortum seraları vurdu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve hortum yaklaşık 30 dekar sera alanını vurdu

11 Aralık 2018 15:49

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve hortum yaklaşık 30 dekar sera alanını vurdu. Seralar yıkılırken, içindeki ürünlerin çoğu telef oldu.

Kaş\'a bağlı Ova Mahallesi\'nde dün saat 21.30 sıralarında şiddetli yağmur sonrası hortum meydana geldi. Yağış ve hortum bölgedeki seralara zarar verdi. Birçok sera yerle bir olurken, bazılarının plastik örtüleri parçalandı. Seralardaki birçok ürün telef olurken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 dekar sera alanında zarar olduğu tespit edildi. Olay sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Üreticiler sabah erken saatlerden itibaren seralarında zarar görmeyen ürünleri toplamaya başladı.

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