(Görüntülü) Kasımpaşaspor ve Denizli, Batman'da çiçeklerle karşılandı

Reşat YİĞİZ BATMAN,(DHA)-BATMAN\'da, yarın oynanacak olan Batman Petrol Spor-Kasımpaşaspor Türkiye Ziraat kupası maçı öncesi kente gelen Kasımpaşa kafilesi ve Teknik Direktör Mustafaü Denizli, çiçeklerle karşılandı. Batman Yenişehir stadyumunda yarın oynanacak olan Batman Petrolspor ile Kasımpaşaspor takımlarının oynayacağı maç öncesi Kasımpaşaspor kafilesi Batman\'a geldi. Türkiye Ziraat kupası maçı öncesinde kente gelen Süper lig temsilcisi Kasımpaşa, Batman\'da çiçeklerle karşılandı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile ekibi çiçeklerle karşılanırken, ?Süper ligin \'paşa\'sı Batman\'a hoş geldiniz yazılı afişi asıldı. 2000 yılında Batman\'a dönemin TFF Başkanı Haluk Ulusoy\'la birlikte geldiğini belirten Teknik Direktör Mustafa Denizli, Batman\'ı biliyorum. Futbolu seven bir şehir. Daha önce Batman Petrolsporun tesislerini gezmiştik. Türkiye Ziraat Kupası maçı için Batman Petrol sporla centilmence bir maç oynayacağız. Buradaki ilgi ve güzel hava bize moral oldu dedi. Batmanlı futbolseverler ise, Kasımpaşa kafilesinin otele girişi esnasında Teknik Direktör Denizli ile bazı futbolcularla fotoğraflar çektirdi.