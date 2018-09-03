(Görüntülü) Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçının ardından

Kemal Özdeş: \"Kazandığımız için mutluyuz\"





İsmail Kartal: \"Kasımpaşa\'yı iyi analiz etmiştik\"





Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Kasımpaşa kendi sahasında MKE Ankaragücü\'nü 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal karşılaşmayı yorumladı.



MKE Ankaragücü\'nün teknik direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ancak kaçırılan penaltının takımın motivasyonunu düşürdüğünü belirterek, \"Kasımpaşa\'yı iyi analiz etmiştik. İlk yarıda penaltı da kazandık. Ancak penaltıyı kaçırınca demoralize olduk\" dedi.



KARTAL: \"EKSİKLERİMİZ VAR\"



İkinci golü yedikten sonra maçı bırakmadıklarını ancak hala eksikliklerinin olduğunu ifade eden Kartal, \"Birkaç net pozisyon kaçırdık. Rakibin ön tarafta etkili oyuncuları vardı. İkinci golü yedikten sonra maçı da bırakmadık ama son dakikada attığımız gol yeterli olmadı. Eksiklerimiz var. Takım savunmamızda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Milli maç arasında eksiklerimizi gidermeye çalışacağız\" şeklinde konuştu.



ÖZDEŞ: \"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ\"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise savunma anlamında iyi çalıştıklarını belirterek, \"Stadın atmosferi iyiydi. Galibiyeti, stada gelen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Savunmamız da iyiydi. İkinci golü de bulduk. Farkı da açabilirdik. Hep son dakikalarda gol atıyorduk ama bugün kalemizde golü gördük. Mücadeleden memnunum. İlk 4 hafta bizim için iyi geçti. İki gün dinlendikten sonra çalışmalara başlayacağız. Milli takıma da Rusya ve İsveç ile yapacağı maçlarda başarılar diliyorum\" diyerek konuşmasını tamamladı.