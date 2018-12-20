(Görüntülü) Kasımpaşa - Menemen Belediyespor maçının ardından 

Mustafa Denizli: \"Kupa maçları sürprizler gebe maçlardır\"

Soner Erdurmuş: \"Bugün Kasımpaşa\'dan daha çok pozisyonumuz vardı\"





Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -





Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor\'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Menemen Belediyespor yardımcı antrenörü Soner Erdurmuş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İki kulvarda da yollarına devam ettiklerini belirten Mustafa Denizli, \"Ligde son 2 haftada oynadığımız iyi futbolun karşılığını alamamıştık. Kupada ilk maçta skor avantajını yakalamıştık. Ama kupa maçları sürprizlere gebe maçlardır. Bu açıdan dikkatli hazırlandık. Bunu da sahada skor olarak yansıttık. Her geçen tur daha zorlu bir rakiple karşı karşıya bırakıyoruz. Umarım ligde de kupada da düşündüğümüz hedefleri buluruz. Futbol oynama açısından zor bir havanın olduğu bir gündü. Menemen kendi liginde şampiyonluğa bir takım. Kupada daha önce birçok Süper Lig takımı elendi. Bu hava şartlarında iyi mücadele ortaya koyan bütün futbolcıuları kutluyorum. Cuma günü kura çekilecek. Bu yolda da devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.



SONER ERDURMUŞ: \"BUGÜN KASIMPAŞA\'DAN DAHA ÇOK POZİSYONUMUZ VARDI\"



İlk maçta aldıkları dezavantajlı skorla bu maça çıktıklarını belirten Soner Erdurmuş, \"Güzel bir müsabaka oldu. İlk maçın dezavantajıyla buraya geldik. 30\'uncu dakikaya kadar denk bir oyun sergiledik. Süper Lig takımlarına karşı basit hatalar yaptığınız zaman ceza kesiliyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün Kasımpaşa\'dan daha çok pozisyonumuz vardı. 3\'üncü dakikada Umut golü yapabilse çok farklı olabilirdi. Bizim hedefimiz lig. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Onun için de iki maçta da rotasyona gittik. Oynamayan oyuncularımızı değerlendirdik. Kasımpaşa\'yı bir üst tura yükseldikleri için tebrik ediyorum\" diye konuştu.