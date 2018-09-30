T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kartal'da uyuşturucu operasyonu

Ramazan Eğri / İstanbul, (DHA) - KARTAL'da 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi

30 Eylül 2018 19:09

Ramazan Eğri / İstanbul, (DHA) - KARTAL\'da 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.  Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin Hürriyet, Cumhuriyet, Topselvi, Cevizli, Yalı, Karlıktepe ve Esentepe Mahallelerinde düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis aramada , 5 kilo 150 gram  esrar, 9 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili E.D, M.P. ve N.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliye Sarayı\'na sevk edileceği öğrenildi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EğriDHAKARTALOlaylaEmniyet MüdürlüğüPolisin Hürriyet Cumhuriyet Topselvi Cevizli Yalı KarlıktepeEsentepe MahallelerindePolisAnadolu Adliye Sarayı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24