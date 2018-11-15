(Görüntülü) Kars'ta kaz kesimi başladı

Suat İNCEREDE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- KARS\'ta mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte kaz kesimine de başlandı.



Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde karın yağmasıyla birlikte, bölgede çok sevilerek tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı. \'Kar yemeden kaz kesilmez\' deyimiyle yola çıkan Karslılar, yağan karın ardından kazlarını kesip, temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılıyor. Yaklaşık 15 ila 20 gün askıda kalan kaz etleri olgunlaştıktan sonra serin yerlerde veya derin dondurucularda kışın yenmek için saklanıyor.



Köyde imece usulü kazları keserek, temizyelip, kuruttuklarını söyleyen Peri Koç, \"Yaklaşık 4 ay boyunca büyütüp beslediğimiz kaz kesimine başladık. Kesildikten sonra tüyleri temizleniyor. İç organlarını çıkarıyoruz. Daha sonra kazlar tuzlanıyor. Sabah ve akşam ayazında kurutuyoruz. Kazların kesinlikle güneş görmemesi lazım. Güneş yediği zaman tadını bozuyor. Kazları eskiden soğuk odalarda veya un içinde muhafaza ederdik, şimdi dolaplarda koyuyoruz. Oldukça zahmetli, kimse \'çok pahalı\' demesin\" diye konuştu.



Doğal yöntemlerle kesilen, kurutulan kazlar lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor. Kars’ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçları yanısıra akrabalara gönderilirken, arta kalanları kent merkezindeki lokantalara veya vatandaşlara satılıyor. Kazlar, tanesi 140 ile 160 lira arasında alıcı buluyor.



