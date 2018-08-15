(Görüntülü) Karpuz hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY, (Yozgat), (DHA) YOZGAT\'ın organik olarak kavun ve karpuz üretimi yapılan Sekili bölgesinde hasat başladı. Yurdun diğer bölgelerinde karpuz hasadının tamamlanmasının ardından, Sekili bölgesinde yetişen karpuz, pazar tezgahlarında yerini aldı. Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde, bu yıl yaklaşık 3 bin dekar alanda kavun ve karpuz üretimi yapıldığını söyleyen Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz, Geçtiğimiz yıllarda, ilçemizde, 10 bin dekar alanda üretim yapılırken, bu yıl üretim büyük oranda azaldı. Bunun sebebi de, başta Pazar sorunu ve su sıkıntısından kaynaklanıyor. İlçemizin verimli topraklarını sulayan Gelingüllü Barajında su seviyesinin düşük olması çiftçilerimizi alternatif ürünlere yönlendirdi. Şu anda çiftçilerimiz yetiştirdikleri karpuzun kilosunu 70 kuruştan, kavunun ise 90 kuruştan satışını yapıyor dedi. KARPUZ HASADI BAŞLADI Yozgat\'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyünde, kavun ve karpuzda, ilk hasat yapıldı. Ürününü tarlada satan çiftçiler, üretim maliyetinin yüksek olmasına rağmen ürünlerini hasat öncesi satmanın mutluluğunu yaşadı. 50 dekar alanda karpuz ve kavun yetiştiren Halil Akçiftçi, Bu yıl kuraklık nedeniyle sulama konusunda sorun yaşadık. Üretim maliyeti çok yüksek olmasına rağmen geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha iyi fiyatlara kavun ve karpuz alıcı buldu dedi. Çiftçilerden Remzi Bacanak ise, Sekili bölgesinde yetişen kavun ve karpuzun şeker oranının yüksek olması lezzetini artırıyor. Ürünlerimiz Türkiye\'nin birçok ilinden alıcı buluyor diye konuştu. Bayram öncesinde manav tezgahlarına koymak için Ordu\'dan Yozgat\'a kavun ve karpuz almaya gelen Adem Çakar, yurdun diğer bölgelerinde kavun karpuz hasadının tamamlandığını Sekili bölgesinde hasadın yeni başladığını belirterek, Kaliteli ürün almak için buraya geldik. Çok memnun kaldık ve planladığımızdan daha fazla kavun ve karpuz aldık diye konuştu.