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(Görüntülü) Karlıova'ya yılın ilk karı düştü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA, (Bingöl)-(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, hava sıcıklığının mevsim normallerinin altına düşmesinden sonra, yılın ilk karı düştü

26 Ekim 2018 20:38

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA, (Bingöl)-(DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde, hava sıcıklığının mevsim normallerinin altına düşmesinden sonra, yılın ilk karı düştü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, Karlıova ilçesine de yılın ilk karı yağdı. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bugün akşam saatlerinde, yerini kar yağışına bıraktı. Kar, ilçe merkezinin beyaza bürünmesine yolaçarken, sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

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