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(Görüntülü) Karlıova'da yaralı bulunan kartala tedavi

Serkan BİNGÖN/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı

03 Ocak 2019 17:15

Serkan BİNGÖN/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nde tedaviye alındı.

Balık avlanmaya giden Emrah Karakaya, doğada yaralı halde bulduğu kartalı iyileşmek umuduyla evine getirerek besledi. Durumunun kötüye gittiğini fark eden Karakaya, yaralı kartalı Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne götürüp, veteriner hekime teslim etti. Kanadına aldığı darbeden dolayı yaralandığı belirlenen kartal, veteriner tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Tedavisi süren kartalın, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
 

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