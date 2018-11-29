(Görüntülü) Karlı kaplı alanda çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülediler

Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA) ERZURUM Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri, drone ile çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülemeyi başardı. Droneyi gören keçi, karla kaplı alanda bir aşağı bir yukarı koştu. Erzurum\'un İspir ilçesinde çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapan ekipler, karla kaplı Verçenik Dağı\'na tırmandı. Drone ile araziyi tarayan ekiplerin ekranına bir anda aradıkları çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsü düştü. Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi Teknikeri M. Mustafa Topaloğlu tarafından drone ile takibe alınan dağ keçisi şaşkınlık yaşadı. Yaban hayatı geliştirme sahasında dağın yamacında tek başına dolaşan dağ keçisi, droneden ürküncü dağda bir aşağı bir yukarı koştu. Keçi, bazen de durarak droneye adeta poz verdi.