(Görüntülü) Karla kaplı Gölcük, buz tuttu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 4 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla seyirlik görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kar topu oynadı. Araçlarında kar lastiği olmadan Gölcük Tabiat Parkı\'na gelmeye çalışan ziyaretçiler yollarda zorluk yaşadı.