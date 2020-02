(Görüntülü) Karı koca otobüs şoförü

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) Düzce\'de, 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Neziha Duman ve eşi Ahmet Duman belediye halk otobüslerinde şoförlük yapıyor. Neziha Duman eşinin ilk önce kendisine karşı çıktığını sonra destek olduğunu belirterek, Eşim ilk zamanlar \'Kaza yaparsın, can taşıyorsun\' diye karşı çıktı. Kendime güveniyorum, can taşıyorum, mesleğimi severek yapıyorum dedi. Düzce Belediyesi halk otobüsünde şoförlük yapan Ahmet Duman (40) ile evli olan Neziha Duman, eşine çalışmak istediğini ve otobüs şoförü olmak istediğini söyledi. Eşi ilk başlarda belli kaygılar çerçevesinde eşinin şoförlük yapmasını istemedi. Ancak geçen süre içerisinde Ahmet Duman, eşinin iyi bir şoför olduğunu gördü ve eşine destek olmaya başladı. Neziha Duman, 2 yıl önce çalışmaya başlayarak belediye halk otobüsünde şoförlük yapıyor. Neziha Duman mesleğini çok sevdiğini belirterek, 38 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. 20 yıllık evliyim. Babam da otobüs şoförüydü. Büyüyünce babamın mesleğini yürüteceğim diyerek hayaller kuruyordum. Eşim ilk zamanlar \'Kaza yaparsın, can taşıyorsun\' diye karşı çıktı. Ama ben dedim ki ben bu işi yapacağım. Kadınların gücünü göstereceğim dedim ve yapmaya devam ediyorum. Kendime güveniyorum, can taşıyorum, mesleğimi severek yapıyorum.Tepkiler çok güzel. Bayanların yapamayacağı bir iş yoktur. dedi. Ahmet Duman ise, Devamlı trafiktesiniz, insan taşıyorsunuz, sonuçta can taşıyorsunuz tabi ki kaygılarım vardı. Güvenmiyor değilim de kaygılarım vardı ama kaygılarım boşa çıktı. Eşime teşekkür ediyorum, mesleğini en iyi şekilde yapıyor. İyi bir anne, iyi bir şoför. Bazı durumlarda bizde evde kalabiliyoruz. Bu sebeple ev işinde bize de sorumluluklar düştü. Bu ara yumurta kırmayı öğrendik, menemen yapmayı öğrendik. Çocukların okul dönüşü oluyor. Eşim işte ben evde oluyorum. Bizimde destek ve yardımcı olmamız gerektiğini anladık. Ne kadar hanımlar erkek işi yapıyorsa, bizde erkeklerin hanım işlerini yapabileceğimizi göstermiş olduk. Şoför arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Erkeklerin bir arada bulunduğu ortamda bir hanım geldiği için daha saygılılar. Gerçekten hanımların olduğu yerlerde seviye ve saygı artıyor. Ekmek parası cinsiyet ayırt etmiyor. diye konuştu.