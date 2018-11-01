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(Görüntülü) Kargodaki çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) AVUSTRALYA'ya kargoyla gönderilecek çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı

01 Kasım 2018 14:20

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) AVUSTRALYA\'ya kargoyla gönderilecek çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı. Polis, uyuşturucuları göndermek isteyen şüphelileri arıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışına kargo paketleri içerisinde uyuşturucu madde çıkartılacağı bilgileri üzerine çalışma başlatttı. Geçen hafta farklı günlerde Başakşehir’de bulunan bir kargo şirketinden Avustralya\'ya gönderilmek istenen 4 kargo paketi ihbarı üzerine burada aramalar yapıldı. Aramalarda kıyafetlerin yanına konulan paket halindeki çikolataların içine zulalanmış 9 kilo 879 gram gelen afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri uyuşturucu maddeleri yollayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Narkotik polislerinin şüpheli paketleri açması, çikolataları inceleyerek uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

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