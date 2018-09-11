(Görüntülü) Kargo şirketine uyuşturucu operasyonuMircea Lucescu: "Sonuç almamız önemliydi"-1

\"Emre çok güzel goller attı\"





SERHAN TÜRK / SOLNA-İSVEÇ,(DHA)





UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda İsveç\'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Alınan galibiyetin devamının gelmesinin önemli olduğunu belirten Lucescu, \"Aslında bakarsanız Rusya maçının ve İran maçının devamı diyebiliriz buna. Genç bir ekip kurduk bunun sahaya yansıması çok önemliydi. Bunun için 1 senedir çalışıyoruz. Yansımasını bugün gördük. Bugün yüzde 62\'ye 32\'lik topa sahip olma oranı yakaladık. Rusya maçında da yüzde 70\'deydik. Son maçlarda oyunu domine eden bizlerdik. Sonuç almamız önemliydi bunu da başardık. Bu sonucun devamının gelmesi önemli. Bunun için çalışacağız\" diye konuştu.



\"EMRE ÇOK GÜZEL GOLLER ATTI\"



Oyuna sonradan dahil olarak 2 gol kaydeden Emre Akbaba ile ilgili de konuşan Lucescu, \"Kimse oyuncuların nasıl davrandığını, benimde onlara nasıl davrandığımı bilemez. Benimde oyuncuları ne zaman oyuna alacağımı kimse bilemez. Kimse benim düşündüklerimi düşünemez. Diğerleri gibi düşünseydim Trabzon maçına bakıp oyuna almamam lazımdı. Sonuçta Emre çok güzel goller attı. Bunu da takım arkadaşları sayesinde gerçekleştirdi\" ifadelerini kullandı.