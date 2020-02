(Görüntülü) Kargo şirketine uyuşturucu operasyonuEv kadınının ürettiği çantalar marka oldu

Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde 2 çocuk annesi İffet Bucan (45), 3 yıl önce \'sepet örme\' kursunu tamamladıktan sonra, hasırdan kol çantaları tasarlamaya başladı. Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Bucan, ürettiği çantaları sosyal medyadan satışa çıkardı. Marka tescili de alan Bucan\'ın ürettiği ve birçok ünlünün de sipariş verdiği çantalara yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var.



Ardeşen ilçesinde oturan İffet Bucan, 3 yıl önce Halk Eğitim Müdürlüğü\'nde katıldığı \'sepet örme\' kursunu tamamladıktan sonra, hasırdan kol çantaları tasarlamaya başladı. İlk olarak evindeki peçeteliği şık bir çantaya dönüştüren Bucan, ürünün ilgi görmesi üzerine farklı tasarımlar geliştirdi. İşi ilerleten ve evinin bir odasını atölyeye dönüştüren İffet Bucan, deri ve Karadeniz yöresi figürler ekleyerek ürettiği çantaları sosyal medyadan 165 ile 254 TL arasında satışa çıkardı. Marka tescili de alan Bucan\'ın ürettiği ve birçok ünlünün de sipariş verdiği çantalara, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Bucan, siparişlere yetiştirmekte zorlanıyor. Çantaları alan kadınlar kollarına takarak çektirdikleri fotoğrafları İffet Bucan\'a gönderiyor, o da fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlıyor. Atölyeyi büyütmeyi ve ev kadınlarını istihdam ederek seri üretime geçmeyi planlayan Bucan, araştırmalarını sürdürüyor.



\'BİRKAÇ MALZEME İLE ÜRETİME BAŞLADIM\'



Sepet örücülüğü kursuna katıldıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan İffet Bucan, evinin küçük bir odasında birkaç malzeme ile çanta tasarımına başladığını belirtti. Bucan, \"Evimin küçük bir odasında başladığım çanta üretiminde şimdi üretim malzemelerini koyacak yer bulamıyorum. Bu yüzden de büyük bir atölye düşünüyorum. Yörenin kadınlarının da benimle birlikte çalışabileceği iş alanı konusunda aklımda fikirler var. Neden olmasın biz her şeyi yapabiliriz\" dedi.



\'MARKA OLMAK İSTİYORUM\'



Çantaların ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Bucan, \"Çantalarım her kesimden alıcı buluyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyorum. Kimini yarım günde, kimini 2 günde tamamlıyorum. El emeği ile üretim yapıyorum. Çantaların marka tescilini de aldım. Büyük bir gelişim tasarlıyorum. Tam bir markalaşma, Türk markası olmak ve kendim marka olmak istiyorum. İnşallah ta olacağım. Bir kadın isterse her şeyi yapabilir\" diye konuştu.