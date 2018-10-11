(Görüntülü) Kargo şirketine uyuşturucu operasyonTemelli: Savcı ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, önceki gün Diyarbakır merkezli birçok ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınanlara yönelik uygulamalar nedeniyle, operasyon talimatını veren savcı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu\'na (HSK), polisler hakkında ise İçişleri Bakanlığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Diyarbakır HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı\'nın da bulunduğu 158 kişi gözaltına alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bugün partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda düzenlediği basın toplantısında operasyonu eleştirdi. Temelli, gözaltına alınanlardan 70\'inin kadın olduğunu belirterek, \"Bu operasyonlara gözaltı demek artık çok mümkün değil. Çünkü, bugüne kadar alışılagelmiş gözaltıların dışında, inanılmaz gözaltı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Tüm Türkiye kamuoyunu operasyonlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü, bu operasyonda gerçekleştirilen sahneler, artık karşı karşıya olduğumuz iktidarı bütün çıplaklığıyla deşifre etmektedir. Hukuktan, yasadan yana hiçbir kırıntı bile kalmamıştır. En vahşi yöntemlerle, en akıl dışı, en kabul edilemez saldırganlıkla arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Bu gözaltı sahneler aslında iktidarın nasıl bir Türkiye hayalini kurduğunu da bize gösteriyor. Bir polis devleti uygulamasının nerelere kadar geleceğini bu operasyonlarla izledik\" diye konuştu. \'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ\' Sezai Temelli, HDP olarak, operasyon talimatını veren savcı hakkında HSK\'ya, polisler hakkında ise İçişleri Bakanlığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Temelli, şöyle dedi: \"Kapıyı çaldığınızda, kapıyı açmaya hazır olan insanlar \'bir dakika kapıyı açıyorum\' demelerine rağmen, siz bütün kapıları kırarak, bu arkadaşlarımızı gözaltına alıyorsunuz. Kapıları kırarak aslında bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Savcılık, \'kapılar kırılarak gözaltına alınsın\' demiş. Bu nasıl bir savcıdır, hangi hukuk fakültesini bitirmiştir? Bu hangi hukuku okumuş ki, gözaltı talimatı verirken, kapı kırma emrini de beraberinde veriyor. Avukatlar gözaltına alınan müvekkilerini görmeyi gidiyorlar, onlara destek olmaya gidiyorlar, avukatları gözaltına alıyorlar. Yani savunma hakkının bile engellendiğini görüyoruz. Buradan savcı hakkında Hâkimler Savcılar Kurulu\'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu savcı hakkında acilen soruşturma başlatılmalıdır. Umudumuz yok ama biz yine de hukuk devleti içerisinde kalma kararlılığı gösteren bir parti olarak, İçişleri Bakanlığı\'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Kendisine emniyet teşkilatı diyen bu operasyon yapanlar hakkında acilen soruşturma başlatılmadır. Bu suçu işleyenler hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağız.\" ESKİ İL EŞ BAŞKANI KALP KRİZİ GEÇİRDİ Bu arada, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP eski İl Eş Başkanı Hilmi Aydoğdu\'nun emniyette rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması nedeniyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve milletvekillerinin sabah saatlerinde hastaneye ziyaret ederek, Aydoğdu\'nun sağlığı hakkında bilgi aldıkları belirtildi.