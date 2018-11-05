(Görüntülü) Kargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyor

MERSİN\'in Silifke ilçesinde Göksu Vadisi içinde bulunan Kargıcak Mahallesi\'nden adı alan Kargıcak Kanyonu çekilen belgeselle tanıtılarak turizme kazandırılacak.

Silifke\'ye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Kanyonu\'nun tanıtımı için gezi fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Faruk Akbaş, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılacağı filmin çekimlerine başladı. Doğal göçüklerin ve aşınmaların oluşturduğu kanyon, derin uçurumları ile meraklılarını büyülerken, sadece doğa yürüyüşü yapanlar tarafından biliniyor.

Bu kapsamda Silifke Belediyesi, kanyonun görüntüleri ile hazırlanacak belgeseli, bölgenin tanıtımı için kullanacak. Kanyonda beraberindeki fotoğrafçılar ve kameramanlarla çekim yapan Faruk Akbaş, kanyonun muhteşem bir görsel şölen sunduğunu belirtti. Akbaş, Bir grup fotoğrafçı arkadaşımızla birlikte Silifke\'nin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğraflaya çıktık. Bunların arasında Kargıcak Kanyonu da var. Kanyon muhteşem bir fotoğrafik şölen sunuyor. Bu nedenle bölge çok şanslı. Her fotoğrafçının bu bölgeye gelerek bu şölenden yararlanmasını tavsiye ediyorum dedi.

Akbaş, Torosların dağ olarak Türkiye\'nin en genç oluşumu olduğunu ifade ederek, Toroslar hem ülkemizin hem de dünyanın önemli sıra dağlarından bir tanesidir. Oluşumunu tamamlamamış gençler dağları oluşturuyor. Bu nedenle çok sivri kayalar, zirveler, kanyonlar ve vadileri barındırıyor. Buralar fotoğraf olarak şaşırtıcı ve sürprizler görüntüler oluşturuyor. Bizler için çok coşkulu işler çıkartıyor. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Kargıcak Kanyonu da sıra dışı yerlerden birini oluşturuyor diye konuştu.