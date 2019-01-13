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(Görüntülü) KARGALARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI, İLGİYLE İZLENDİ

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti

13 Ocak 2019 13:08

SİVAS\'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti. Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe mesire alanı, dün akşam bambaşka misafirlerini ağırladı. Havanın kararmaya başladığı saatlerde gökyüzünde beliren binlerce kargadan oluşan sürü, eşsiz bir dans gösterisi sundu. Zaman zaman mesire alanında bulunan ağaçlara tüneyip tekrar hareketlenen karga sürüsünün gökyüzündeki dansı bölgede bulunanların yoğun ilgisini çekti. Dakikalarca süren gökyüzündeki bu anları, mesire alanında bulunanlar da cep telefonları ile kaydetti.

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