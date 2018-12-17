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(Görüntülü) Kardeşinin arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Osman K

17 Aralık 2018 21:17

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, Osman K. (35) kardeşinin gözü önünde Murat K. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Osman K. kanlar içinde kalırken, kardeşi Ebubekir K. ve şüpheli Murat K. kamyonete binerek kaçtı. Olay Ağaçişleri Sanayi, Bedre Deresi kenarında meydana geldi. Borç- alacak nedeniyle buluşan Murat K. ile Osman K. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Murat K., belindeki tabancasını çekerek Osman K.\'ya ateş etti. Bacağından vurulan Osman K. kanlar içinde kalırken, Murat K., vurulanın kardeşi Ebubekir K. ile beraber talaş yüklü bir kamyonetle olay yerinden kaçtı. Yaralı Osman K. ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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