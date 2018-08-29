(Görüntülü) Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'na doğru

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz; Çin, Japonya, Avustralya, Kanada, Amerika ve batı Avrupa ülkelerinin katılacağı Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'ndan önemli kazanımlarla dönüleceğini belirterek, Mersinimizin ufku artık çok daha geniş ve küreseldir. Bunu geri çevirmeye bundan sonra hiç kimse cesaret edemeyecek, zaten hiç kimsenin de gücü yetmeyecektir dedi. Pasifik Asya Turizm Örgütü\'nün (PATA) Eylül ayında Malezya\'daki olağan kongresinde, dönem başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın yürüttüğü Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği\'nce organize edilecek Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'nın tanıtım toplantısı, Belediye Spor Kompleksi\'nde yapıldı. Düzenlenecek her etkinlikte Mersin\'in temsil edileceğini vurgulayan Kocamaz, Yerel olarak kalkınmaya dayalı küresel bir vizyonla hareket eden birliğimizin kuruluş amacı, dünya genelindeki 7 bin kardeş şehir ilişkisinin en önemli bağlantı noktalarından biri olmak. Aynı zamanda; kardeş şehirler arasındaki turizm trafiğini artırmak, kardeş şehir sakinlerinin diğer şehirleri gezerek tanıması için yeni konsept oluşturmak, iki şehir arasındaki turizm ticaretinin istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz diye konuştu. ÖNEMLİ KAZANIMLARLA DÖNECEĞİZ Malezya\'daki organizasyonda Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, Avustralya, Kanada, Amerika, İran ve Batı Avrupa ülkelerinin katılacağına dikkat çeken Kocamaz, şunları söyledi Dünya turizminin masaya yatırılacağı bu küresel zirveye katılacak Dünya Kardeş Şehirler Birliği üyeleri olarak biz de, Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'nı düzenleyeceğiz. Eminim ki, Malezya\'dan Mersinimiz için önemli gözlem ve kazanımlarla döneceğiz. Başarının sırrı, küresel düşünüp yerel gerçeklere göre hareket etmektir. Mersinimizin ufku artık çok daha geniş ve küreseldir. Bunu geri çevirmeye bundan sonra hiç kimse cesaret edemeyecek, zaten hiç kimsenin de gücü yetmeyecektir. Birliğin Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ise Siyasi yapısı ne olursa olsun, dünyadaki bütün kentlerin ve belediyelerin birinci gündem maddesi turizm olarak durmaktadır. Bu sanayi kentlerinde de böyle. Mersin\'in ve Çukurova bölgesinin geleceğinde en önemli konuyu teşkil ediyor ifadesini kullandı.