(Görüntülü) Karayolları kavşak noktası Afyonkarahisar'da bayram hareketliliği

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - KARAYOLLARI geçişinde kavşak noktası olan Afyonkarahisar\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk bekleniyor. Normal şartlarda günde 50 bin olan araç sayısının bayramda günde 500 bini bulacağı tahmin edilirken, trafik ve asayiş tedbirleri de buna göre alındı. Özellikle sucuk, lokum, kaymak ve tatlı satışı yapan bölge esnafı da hazırlıklarını tamamladı. Afyonkarahisar, coğrafi konumu itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli ve Konya illerine gitmek isteyenler için karayolu kavşak noktasını oluşturuyor. Şehirlerarası karayolu ulaşımının en yoğun noktalarından Afyonkarahisar\'da özellikle bayram dönemlerinde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Normal şartlarda günde 50 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar\'da, bu sayı bayramlarda ve tatil dönemlerinde 10 kat artarak 500 bine kadar çıkıyor. ESNAF BAYRAMA HAZIRLANIYOR Afyonkarahisar\'dan özel araçlarıyla ya da yolcu otobüsleriyle geçiş yapanlar dinlenme tesisleri başta olmak üzere kent merkezindeki esnafa da önemli katkı sağlıyor. Yolculuk yapanlar özellikle yöreye has sucuk, lokum, kaymak ve tatlı gibi ürünlerden satın alırken, bayramlarda da yoğunluk ve hareketlilik artıyor. Karayolu kenarında satış yapanlar başta olmak üzere bölge esnafı da bayram öncesinde hazırlıklarını bu yönde yapıyor. \'KURALLARA MUTLAKA UYUN\' Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, karayollarının geçiş noktası olan ve birçok şehri birbirine bağlayan Afyonkarahisar\'da bayram dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı. Gürsel Yıldız, \"Öncelikle görevimiz vatandaşımızın Ramazan Bayramı\'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak. Yoğun bir tedbir planlaması yaptık. Sürücülerimizin dikkat etmesi gereken hususlar var. Örneğin hız ihlali yapmasınlar. Hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, dinlenme süresi ihlali, sürücülerin sabırsız davranışları, emniyet kemeri ihlali ve cep telefonuyla konuşurken araç kullanmaları kazalara neden olabiliyor\" dedi. \'47 EKİP BAYRAM SÜRESİNCE GÖREV YAPACAK\' Geçen yıla oranla tedbirleri biraz daha artırdıklarını kaydeden Müdür Yıldız, geçen yıl 30 ekiple aldıkları trafik tedbirlerinde ekip sayısını 47\'ye çıkardıklarına işaret etti. Yıldız, \"Yeni ilimize atanan personelin de takviyesiyle yaklaşık 200 trafik görevlisiyle bayram tedbirlerini alacağız. Ekiplerimizi belirli noktalarda görevlendirdik. Ayrıca geçen yıllara göre avantajımız var. Devletimiz tarafından kavşak noktalarında köprüler ve battı- çıktılar inşa edilmiş ve trafiğe açılmış. Bu da sürücülerimiz için iyi olacak. Maket trafik araçlarımızı belirlediğimiz bölgelere koyacağız. Vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesini istiyoruz. Trafiğin yanı sıra asayiş yönünden de tedbirlerimizi aldık\" diye konuştu. \'500 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPACAK\' İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar\'dan bayram öncesi ve bayram boyunca günlük 500 bin aracın geçiş yapacağını da söyledi. Yıldız, şöyle dedi: \"Arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitlerde, Afyonkarahisar\'dan günde geçen araç sayısı 50 bini buluyor. Ama bayramlarda ve tatillerde bu sayı 10 kat artarak 500 bin araç geçiyor. Bu bayramda yoğun tedbir almamızın ana nedenlerinden biri de bu. Tedbirlerimizi yine gözden geçireceğiz. Şartlara göre takviye etmemiz gereken yerler olursa mutlaka ama mutlaka yapacağız. Sürücülerimizin Afyonkarahisar\'da mola vererek dinlenmelerini rica ediyorum.\" \'BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYACAK\' Afyonkarahisar\'da şekerleme imalatı ve satışı yapan Ömer Altınay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şeker ve tatlı satışlarında hareketlilik beklediklerini söyledi. Altınay, \"Genele yayacak olursak durumumuzu diğer esnaf arkadaşlarımızın da olduğu gibi Ramazanın içerisinde işlerimiz biraz durgunluk gösterdi. Piyasalarda ilk 10 günde alışveriş olmadı. 24 Haziran\'da yapılacak seçimin de Ramazan Bayramı\'na etkisi oluyor. Tatilin de kısa olması nedeniyle bayram için gelecek veya gidecek vatandaşımızda azalma oldu. Seçim dolayısıyla hareketlenmenin fazla olmayacağı gözüküyor. Ama gerek Afyonkarahisar içerisinde tatile çıkacak arkadaşlarımız ve dostlarımız müşterilerimiz var. Onların piyasaya yapacağı ve kazandıracağı hareketlilik var. Kendi hemşehrilerimiz arasında alışveriş oluyor. Afyonkarahisar\'dan geçecek vatandaşımızın az olması işlerde durgunluğa yol açtı\" dedi. \'HAREKETLİLİK CAN SUYU OLACAK\' Sucuk ve kırmızı et satışı yapan Muhammed Ali Mühsürler, Ramazan öncesi ve Ramazan Bayramı süresince hareketlilik olduğunu kaydederek, \"Ramazan Bayramı öncesi hazırlık yaptık. Afyonkarahisar kavşak nokta konumunda olduğu ve yöresel ürünlerle tanındığı için özellikle sucuk, kaymak, lokum ve benzeri ürünlerle. Kavşak noktası olması dolayısıyla yabancı müşterimiz çok oluyor. Arife günü başta olmak üzere bayram süresince yoğunluk olacak inşallah. Biz de hazırlığımızı ona göre yaptık. Allah\'ın izniyle de bayram öncesi ve bayramda hareketlilik bize can suyu olacak\" diye konuştu. \'KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TERCİH EDİLİYOR\' Tatlı ve şekerleme üzerine üretim ve satış yapan Bekir Pancar da Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince hareketlilik beklediklerini belirtti. Afyonkarahisar\'ın yöresel kaymaklı ekmek kadayıfının satışını yaptığını anlatan Pancar, şöyle dedi: \"Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimiz kavşak noktası olduğu için yazın da yoğun geçiyor. Ramazan ayının da verdiği yoğunluk var. Afyonkarahisar\'ımızın meşhur kaymaklı ekmek kadayıfı var. Kabak tatlısı ve güllaç ile revani var. Yolculukları esnasında ilimize uğrayan vatandaş genelde kaymaklı ekmek kadayıfı alıyor.\"