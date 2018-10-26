(Görüntülü) Karaman'da mantardan zehirlenen kadın öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da araziden toplayıp yediği mantardan zehirlenen Havva Bilir (44), hastanedeki iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Karaman\'da oturan Havva Bilir, 15 gün önce önce araziden mantar toplayıp yedikten sonra rahatsızlandı. Bilir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren Havva Bilir, dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bilir\'in cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. 16 Ekim günü de Dudu Akın (66) mantardan zehirlenip, yaşamını yitirmişti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Akın\'ın ölümünün ardından 1- 17 Ekim tarihlerinde farklı yerlerde oturan 12 kişinin yedikleri mantardan zehirlenmesi sonucu hastaneye başvurduğunu ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, mantar yenilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu.