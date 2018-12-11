(Görüntülü) Karaman: "Akhisarspor maçına odaklandık"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Akhisarspor maçına odaklandıklarını kaydetti. Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa\'yı 3-0 mağlup eden Kayserispor, ligde 4 maç aradan sonra galip gelirken Akhisarspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman,“Takım iyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonra görev bizde. Galibiyetten sonra konuşmak kolay. İşin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkışta olan bir takım. Akhisarspor maçına odaklandık\" diye konuştu. Kadir Has Tesisleri\'nde yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında ilk 11 oynayanlar düz koşu yaptıktan sonra salonda çalıştılar. Diğer futbolcular 5’e 2 pas çalışması ve topla yürüme çalışması yaptı.