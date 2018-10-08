(Görüntülü) KARAMAN - Yüzü maskeli hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yüzü maskeli hırsızlık şüphelisi yakalandı

KARAMAN\'da bir büfeden para ve sigara çalan yüzü maskeli hırsızlar, yakalanmamak için büfenin güvenlik kameralarının açısını değiştirmelerine rağmen polis tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz 1 Ekim Günü Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Büfenin kapalı olan camını açarak içeriye giren hırsızlar büfe içerisindeki güvenlik kameralarını fark edip kameraların yönünü çevirdi. Hırsızlar büfeden bir miktar sigara ile kasada bulunan bozuk paraları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede tanınmamak için maske ve eldiven kullandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine pencereden giren ve yüzünde maske olan kişinin iş yerinde dolaşması ve güvenlik kamerasının açısını değiştirmesi görülüyor.

