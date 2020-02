(Görüntülü) Karaloğlu 2019, 2018'den daha iyi olacak

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği\'nin (AKTOB) düzenlediği Uluslararası Resort Turizm Kongresi\'nde, \'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği\' ana tema olarak belirlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sektörden aldığı işaretlere göre 2019\'un 2018\'den daha iyi olacağını açıkladı. AKTOB\'un, Uluslararası 8\'inci Resort Turizm Kongresi, \'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği\' başlığıyla 28-29 Kasım tarihlerinde Miracle Hotel\'de düzenleniyor. Kongrenin açılışına Vali Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu Bakanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Kongrede yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda turizm sektörü temsilcisi de yer alıyor. Kongrenin açılış töreninde 2018 yılı öncesindeki kriz yılları ve 2018 yılı ile önümüzdeki yıllara ilişkin hedefler ve turizmde dijital dönüşüm ele alındı. 2019, 2018\'DEN DAHA İYİ OLACAK Hem Antalya hem Türkiye\'nin 2016\'daki çok sıkıntılı sezondan sonra bugün geldiği noktada emeği, katkısı olan bütün paydaşlara teşekkür etmek gerektiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, Bu büyük başarıda her birimizin büyük emeği var. Dünyada bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı toparlanmış başka bir destinasyon var mı bilmiyorum. Bunu Antalya başardı, Türkiye de başardı. Turist sayısı bakımından hedeflediğimiz noktaya vardık. Her şey elbette ki turist sayısı değil, gelir de çok önemli. 2019 işte bu kayıplarımızı telafi edeceğimiz ve artıya geçeceğimiz bir yıl olacak. Bunun işaretleri turizmcilerimiz tarafından veriliyor. 2019, 2018\'den daha iyi olacak dedi. TURİZM 4.0\'I YAKALAYABİLECEK MİYİZ Turizm sektöründe sürekli hareket halinde olunması ve yenilenmek gerektiğine işaret eden Vali Karaloğlu, ?Turizm 4.0\'ı yakalayabilecek miyiz, içini doldurabilecek miyiz, rakiplerimize baktığımızda daha geride olduğumuz bireysel tercihi artırabilecek miyiz Dijital platformlardan otelini yer hizmetlerini alabildiği sistemi geliştirebilecek miyiz, yapay zekayı turizme aktarabilecek miyiz Antalya\'da kamu, yerel yönetimler ve sektörün dünyaya örnek olabileceği işbirliğimiz var ve her ay bir gün sektörden dostlarla geçmiş ayı değerlendirir ve önümüzdeki aylara dönük beklentiler, sorunları tartışır ve çözümler üretiriz. Geçen sene Antalya\'da temalı yıllar başlattık ve 2018 Perge Yılı\'ydı, çok önemli faydalarını gördük. 2019 yılı için de üç alternatif belirledik ve önümüzdeki toplantıda kamuoyuyla paylaşacağız dedi. İNGİLİZ TURİST İÇİN KKTC-ANTALYA İŞBİRLİĞİ Toplantıya katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise KKTC\'deki turizm yatırımları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Ataoğlu, Londra temaslarında İngiltere\'de yaşayan Türklerin KKTC\'ye gelirken Antalya üzerinden bir çalışma planlandığını anlattı. Bir taşla iki kuş vurulacak bu çalışmada Ataoğlu, Antalya\'ya gelen turistlerin bir-iki günde yarım saat mesafedeki KKTC\'ye gelebileceğini ve şubat ayında bu konudaki uçuşlarla ilgili tarihlerin açıklanacağını söyledi. TURİZM İÇİN GÜÇLÜ BİR FON KURULUYOR Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sektörümüzde ortak akılla olumsuzlukları minimum seviyeye nasıl indirebiliriz, daha hızlı hareket edebilen daha hızlı mekanizmalara sahip, kriz anında doğru kararlar verebilecek yeni bir yapı hazırlığı içerisindeyiz. Turizm tanıtma fonu ya da turizmi geliştirme fonu. Finansal yönü de güçlü olan, kamunun diğer unsurlarını da harekete geçirebilecek bir yapı kurarak, olumsuz durumlarda en az nasıl etkilenebilirizin arayışı içerisindeyiz. Bu fon üzerinden tanıtım, yatırım vb tüm altyapı hizmetlerinin desteklenmesi de öngörülüyor dedi. 2018 REKORLAR YILI Kongrenin her yıl turizm sezonu öncesinde alınacak kararlar ve izlenecek yol hakkında önemli ipuçları verdiğini belirten Başkan Menderes Türel, 14 milyon turist hedefine adım adım yaklaşılan bir dönemde hem 2018\'i değerlendirmek hem de 2019 yol haritamızı çizmek adına bu kongre çok önemli. Son birkaç yıla baktığımızda turizm sektörümüz çok inişli çıkışlı zor bir dönemden geçti. Turizm sektörüyle el ele vermek suretiyle bu süreci atlattık. 18 ilde 8 bin mecrada iç turizme yönelik \'Antalya Seni Bekliyor\' kampanyası düzenlemiştik. Zor döneminde sektöre umut oldu. Şimdi geldiğimiz noktada 2018 tüm zamanların rekorunu kırdığımız bir yıl oluyor dedi. SEZON 8 AYA UZADI Menderes Türel, Antalya\'nın bugünkü yatak kapasitesiyle 20 milyon turiste rahatlıkla ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Bunun içinde en önemli şeyin sezonu 12 aya uzatmak olduğunu belirten Türel, ekim-kasım ayları doluluk oranlarının çok iyi noktalara geldiğini, tur operatörlerinin rezervasyonları mart ayı başına çekmesiyle de sezonun 8 aya uzadığını dile getirdi. Devlet ve özel sektör işbirliği ve yurtdışındaki köklü dostluklar sayesinde sektörün kötü günleri atlatarak eski gücüne ulaştığını belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektörün gelişimini üç dönem halinde şöyle özetledi; ?Birinci dönem Özal dönemindeki atımlar turizmde birinci evreyi oluşturdu, ikinci evre 2003 ve sonraki yıllardaki altyapı yatırımlarıyla birlikte başladı. Şimdi tüm bu altyapının verdiği güçle üçüncü döneme girdik. 2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar turizm geliri hedefini belki de revize ederek daha da yukarıya çıkaracağız. Bu yıl 13.5 milyon Antalya, Türkiye 40 milyon turist sayısına ulaşacaktır. Türkiye dünya sıralamasında 6\'ncılığa yükseldi. Turizm dünyada yüzde 7 büyürken Türkiye yüzde 23 büyümeyle dünya turizm sektörüne de artı değer kazandırdık. HEDEFİMİZ 70 MİLYONLAR Turizm gelirinde henüz istenilen seviyede olunmadığını anlatan Yağcı, ?Türkiye markasının değerini artırmak ve yeni markalar yaratmalıyız. İnsanlar sadece eğlenmek, hoş vakit geçirmek için değil, lezzetli bir yemeği tatmak, nasıl yapıldığını görmek, müzik dinlemek değil, o müziğin yapıldığı insanlarla bir arada olmak istiyor. Harcaması yüksek turisti çekmek için nitelikli ekosistemler yaratmamız gerekiyor. Bunun için çevre ve kültür iki önemli değer. Sokaklarımız, caddelerimiz, denizlerimizin temiz olması gerekiyor. Kültürel değerlerimiz toplumumuzun kimliğidir. Kültürel varlıklarımızı koruma ve ekonomiye kazandırmanın yolu turizmdir. Antalya\'da 2018\'in Perge Yılı ilan edilmesi de bu noktada tesadüf değildir. Hedefimiz Türkiye\'de niteliksel olarak geliştirmek ve 70 milyon rakamlarını konuşabilmektir. Akıllı turizm, akıllı seyahat dönemi dedi. Kongrenin açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerine AKTOB Başkanı Erkan Yağcı tarafından plaket takdim edildi.